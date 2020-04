D.N.A. (Decisamente Non Adatti): il 30 aprile debutterà on-demand l'opera prima di Lillo & Greg

News

19/04/2020 |

Sinossi:

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.

Novità in vista per, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di. La Vision Distribution e la Lucky Red hanno infatti annunciato che il film sarà distribuito in streaming a partire dal prossimo 30 aprile. La decisione di portare on demand la pellicola deriva ovviamente dall'incapacità, causata dall'emergenza Coronavirus, di far uscire la commedia nelle sale cinematografiche (attualmente chiuse).Persi tratta della loro opera prima. Il duo sarà anche protagonista del film assieme adè una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è stata scritta daSky Primafila Premiere, Chili, TimVision, Rakuten TV, Google Play, Infinity e CG Digital saranno le piattaforme sulle quali sarà possibile vedere il film.