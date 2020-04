The Unknown Man: le riprese del film con Joel Edgerton partiranno in Australia dopo la pandemia

News





20/04/2020 |

Novità in vista per per il progetto The Unknown Man. E' stato confermato infatti che le riprese del crime thriller avranno luogo nel sud dell'Australia non appena sarà terminata la pandemia causata dal Covid-19. Ovviamente non sono state comunicate le date ufficiali. Il film sarà prodotto da Joel Edgerton che sarà anche co-protagonista con Sean Harris.



Scritto e diretto da Thomas M Wright, il film si basa su fatti realmente accaduti e narra di due uomini che si incontrano a bordo di un aereo e che stringono amicizia: uno è Henry Teague, con un passato nel crimine, e l'altro è Mark, agente sotto copertura, che proverà in tutti i modi a far confessare ad Henry la verità circa un omicidio commesso diversi anni prima.

La See-Saw Films e la Anonymous Content si occuperanno di produrre la pellicola con la Blue Tongue Films di Edgerton.