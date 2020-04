Connie Nielsen parla dell'uscita di Wonder Woman 1984

News





20/04/2020 |

Circa un mese fa la Warner Bros. Pictures aveva annunciato che, a causa della chiusura dei cinema dovuta all'emergenza Covid-19, l'uscita di Wonder Woman 1984 era stata posticipata ad agosto. E ad oggi il film ha ancora quella data d'uscita, confermata dunque dallo studio. Ma il secondo capitolo del cinecomic uscirà davvero durante l'estate. Una risposta in merito l'ha data Connie Nielsen, attrice che nel film interpreta la Regina Ippolita: "Non so nulla - ha raccontato - su una possibile uscita ad agosto, incrociamo le dita, possiamo fare solo questo. Se si trovasse una cura per il virus sarebbe fantastico. Tutti noi vogliamo tornare al lavoro e ai nostri progetti".



Dopo il successo del primo capitolo Patty Jenkins torna alla regia di questo secondo film che vedrà ancora una volta nei panni di questo carismatico personaggio la confermatissima Gal Gadot. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Max Lord e The Cheetah saranno i due villain che ritroveremo all'interno della pellicola.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori mentre Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta dalla Jenkins con Geoff Johns e David Callaham.