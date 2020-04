Mostra del Cinema di Venezia: confermate le date!

News





20/04/2020 |

Dal 2 al 12 settembre. Sono queste le date della Mostra del cinema di Venezia, ad oggi confermate dall'organizzazione nonostante il periodo che l'intero mondo sta attraversando. Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, ha spiegato dunque che l'importantissimo evento cinematografico avrà dunque luogo ed ha rilasciato anche alcune dichiarazioni per spiegare il tutto: "Ci sarà il pubblico che le regole consentiranno, più sale con lo stesso film e meno gente dentro. È importante andare avanti, lanciare un segnale. socio di maggioranza della Biennale è diventato il pubblico, le arti visive sono arrivate a 600 mila spettatori e la proposta di fare tutto on line non ha senso".



Cicutto ha parlato anche della presenza degli ospiti: "Ci aspettiamo che verranno. Ma ci saranno probabilmente restrizioni e problemi di trasporto e pubblico internazionale".



Presidente di giuria di questa edizione sarà Cate Blanchett.