The Batman: il film uscirà ad ottobre 2021

21/04/2020 |

Come prevedibile, a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha costretto diversi settori a fermarsi, compreso quello cinematografico, diverse pellicole che usciranno verso la fine del 2020 e nel 2021 saranno costrette a rivedere le loro date d'uscita. E a tal proposito la Warner Bros. Pictures ha annunciato che The Batman, il cui arrivo nelle sale era previsto per giugno 2021, debutterà ad ottobre dello stesso anno. La decisione è stata presa per dar tempo al regista e alla sua crew di lavorare alle riprese in tranquillità.



La regia di questo reboot dedicato all'Uomo Pipistrello è stata affidata a Matt Reeves. Protagonista, e quindi nuovo attore chiamato a vestire i panni dell'eroe, interpretato nell'ultima occasione da Ben Affleck, è invece Robert Pattinson.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.