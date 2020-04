Many Saints of Newark: la pellicola arriverà nelle sale nel 2021

News





21/04/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di rivedere le date di uscita di alcune sue pellicole in programmazione e così anche Many Saints of Newark ha subito un'importante modifica. Il film, infatti, destinato a debuttare nei cinema a partire da settembre 2020, esordirà invece a marzo 2021.



Many Saints of Newark, prequel de I Soprano, è diretto da Alan Taylor ed ha un cast che comprende anche Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Quest'ultimo, figlio del compianto James, reciterà nella parte del personaggio reso famoso dal padre.



Chase e Lawrence Konner hanno scritto la sceneggiatura. La storia del film racconterà della vita di un giovane Tony Soprano.