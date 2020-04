Michael Gross aggiorna i fan sul settimo capitolo di Tremors

News





21/04/2020 |

Michael Gross nella sua carriera cinematografica ha avuto modo di diventare il pilastro di uno dei franchise più longevi di sempre: Tremors. Il primo film uscì nel 1990 grazie alla regia di Ron Underwood e con protagonisti Kevin Bacon e Fred Ward. Gross nel primo film vestì per la prima volta i panni di Burt Gummer, un appassionato di armi che con l'aiuto di sua moglie Heather (Reba McEntire) aiutò i due protagonisti ad eliminare le creature sotterranee che minacciavano la città di Perfection Valley.



Ed il personaggio di Burt Gummer ha avuto una sua evoluzione nel corso degli anni, grazie ad altri cinque film realizzati. Film che diventeranno complessivamente sette. E' notizia, infatti, che da un po' di mesi la Universal Pictures sia all'opera per far diventare realtà anche il settimo capitolo dal titolo Tremors: Island Fury.



Le riprese del nuovo sequel sono completate e Gross, nel corso di un podcast, ha annunciato anche quando uscirà il film: "L'uscita è prevista per ottobre, nel periodo di Halloween. Al momento non hanno comunicato variazioni, anche perché il processo di editing non necessità di una zona di lavoro particolare".

Nel cast troviamo anche Richard Brake, Jon Heder, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare, Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Black.



Il film sarà diretto da Don Michael Paul con Brian Brightly che ha scritto la sceneggiatura.