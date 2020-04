Rian Johnson elogia Capone, la pellicola di Josh Trank

News





Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di Capone, il film di Josh Trank che racconterà la storia del famoso gangster. E, grazie al mondo dei social, stanno arrivando anche le prime reazione da parte degli addetti ai lavori. Ad elogiare il lavoro svolto dal regista ci ha pensato Rian Johnson, papà di Cena con Delitto - Knives Out, che tramite Twitter ha rilasciato un post significativo: "Questa pellicola è veramente pazzesco e sono sicuro e credetemi, vorrete sicuramente vederlo".



Nei panni del boss troviamo Tom Hardy, attore che ha radicalmente stravolto il suo aspetto per interpretare il personaggio in questione. La storia racconta di Capone, dopo dieci anni trascorsi in prigione, alle prese con la demenza e - come spiega la sinossi - braccato dai demoni del passato.



Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon e Neal Brennan sono gli altri attori che ritroviamo nell’opera che a partire dal 12 maggio sarà on demand grazie alla Vertical Entertainment e alla Redbox Entertainment.