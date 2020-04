Venom 2: annunciato il titolo e la nuova data di uscita del film

News





22/04/2020

La Sony Pictures ha rilasciato importanti aggiornamenti riguardanti il secondo capitolo di Venom e lo ha fatto con una brevissima clip che trovate qui sotto. Lo studio ha infatti annunciato il titolo ufficiale della pellicola che si chiamerà Venom: Let There Be Carnage. Inoltre è stata posticipata l'uscita ufficiale del cinecomic che arriverà nelle sale non più ad ottobre 2020 ma il 25 giugno 2021 (data che riguarda gli USA).



La regia di questo episodio è stata affidata ad Andy Serkis che lavora sulla sceneggiatura di Kelly Marcel. Se il regista è cambiato, con Serkis che ha ereditato il timone da Ruben Fleischer, la parte del protagonista è stata invece affidata nuovamente a Tom Hardy che dunque si è calato nuovamente nella parte di Eddie Brock, alias Venom.



Il cast di Venom: Let There Be Carnage vedrà al suo interno il ritorno di Michelle Williams e Reid Scott. Inoltre sarà presente anche la new entry Woody Harrelson che indosserà i panni di Cletus Kasady. Alla pellicola è stato anche accostato il nome di Naomie Harris.