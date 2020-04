Francis Lawrence dirigerà il prequel di Hunger Games

News





22/04/2020

Le strade di Hunger Games e di Francis Lawrence sono destinate ad incontrarsi di nuovo. Il regista, che ha diretto Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il Canto della Rivolta, quest'ultimo diviso in due parti, è stato infatti ingaggiato per dirigere anche il primo prequel della serie.



Ovviamente anche questo film è tratto dalle opere di Suzanne Collins, la mamma di Hunger Games, ed in particolare il libro in questione è The Ballad of Songbirds and Snakes.



Nina Jacobson, della Color Force, tornerà come produttrice insieme a Brad Simpson. La sceneggiatura sarà invece scritta da Michael Arndt, colui che ha curato lo script di Hunger Games: La ragazza di fuoco.

Il libro vede protagonista un giovane Coriolanus Snow, il futuro despota di Panem, che sarà il mentore di una giovane ragazza del Distretto 12 chiamata a partecipare alla decima edizione degli Hunger Games.



Il cast non è stato ancora annunciato.