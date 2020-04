Il Santo: Chris Pine sarà il protagonista del reboot

News





22/04/2020 |

Il reboot di Il Santo potrebbe aver trovato il suo protagonista. E' stato annunciato infatti che Chris Pine è entrato nella parte finale delle trattative per recitare all'interno della pellicola basata sulla serie di romanzi di Leslie Charteris. Per Pine si tratta di una reunion con la Paramount Pictures con la quale aveva già collaborato per il franchise di Star Trek, dove interpretava il Capitano Kirk.



La regia di questa nuova versione del film è affidata a Dexter Fletcher con Seth Grahame-Smith che curerà la sceneggiatura. La produzione è invece affidata a Lorenzo Di Bonaventura che produrrà il tutto con Brad Krevoy.



Il Santo, action-thriller uscito nel 1997 grazie alla regia di Phillip Noyce e con protagonista Val Kilmer, racconta la storia di Simon Templar, un uomo che di professione fa il ladro a pagamento che si ritrova al centro di un complotto internazionale quando verrà ingaggiato con l'obiettivo di rubare la formula del processo segreto per la fusione fredda.



Per quanto riguarda l'entrata in produzione della pellicola, al momento, a causa dell'emergenza Covid-19, non sono state rilasciate informazioni a riguardo.