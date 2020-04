One-Punch Man: il manga diventerà un film grazie alla Sony

News





La Sony Pictures sta muovendo i primi passi per realizzare il primo adattamento cinematografico, tutto live-action, dedicato a One-Punch Man. Per chi non lo sapesse One-Punch Man è un manga realizzato da One nel 2009 e racconta la storia di un ragazzo di nome Saitama che fa di tutto per diventare l'eroe più forte al mondo. Quando quest'ultimo verrà reclutato dall'organizzazione Associazione Eroi, che nasce con lo scopo di riunire le persone più forti della Terra, Saitama proverà a scalare le gerarchie per diventare l'eroe più potente in assoluto.



Scott Rosenberg e Jeff Pinkner sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura mentre Avi Arad ed Ari Arad della Arad Productions produrranno la pellicola.

Rosenberg e Pinkner hanno scritto le sceneggiature di Venom e Jumanji - The Next Level.