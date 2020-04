Stella Meghie dirigerà il biopic dedicato a Whitney Houston

News





23/04/2020 |

Stella Meghie, la regista di Noi Siamo Tutto, dirigerà il biopic dedicato ad una delle stelle della musica internazionale di tutti i tempi: Whitney Houston. La pellicola si intitolerà I Wanna Dance With Somebody e sarà prodotta dalla The Whitney Houston Estate, dall'editrice Primary Wave e dai produttori musicali Clive Davis e Anthony McCarten.



McCarten, che ha già lavorato a L'Ora più buia, I Due Papi e La Teoria del Tutto, è già all'opera per scrivere la sceneggiatura.



La Houston, scomparsa nel 2012 all'età di 48 anni, è considerata una vera e propria icona della musica ed una delle voci più belle di sempre. Nel corso della sua carriera ha vinto 6 Grammy Award e 22 American Music Awards.



Inoltre l'artista ha lavorato anche nel modo del cinema come produttrice ma anche come attrice. Famosissima fu la sua interpretazione in Guardia del Corpo, pellicola con Kevin Costner.