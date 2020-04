Spider-Man 3: arrivano aggiornamenti da Tom Holland

News





23/04/2020 |

L'emergenza legata alla pandemia che ha colpito il mondo intero ha bloccato anche il settore cinematografico. Non solo diverse pellicole sono state rilasciate in streaming, mentre altre hanno subìto variazioni alla loro data d'uscita, ma alcune in lavorazione hanno visto accendersi il semaforo rosso per quanto riguarda riprese. Stop dunque ai vari set, come quello di Uncharted, adattamento del famoso videogame. Protagonista del film sarà Tom Holland, lo stesso del franchise Spider-Man che si allargherà anche con il terzo capitolo.



Ma quando entrerà in lavorazione il cinecomic? Lo stesso Holland, a colloquio con Jimmy Kimmel, ha regalato qualche aggiornamento rispondendo alla domanda: "Non so se rispetteremo la tabella di marcia - ha raccontato - anche perché dopo il primo giorno di riprese di Uncharted hanno chiuso tutto e ci hanno mandati via. Non so se, in futuro, verrà girato prima Uncharted o prima Spider-Man".



Holland ha comunque affermato: "Sono sicuro però che li gireremo entrambi perché sono due progetti tosti e con sceneggiature fantastiche".