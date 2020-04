Star Wars: Disney+ lavora ad una nuova serie tv

News





24/04/2020 |

Una nuova serie tv dedicata all'universo di Star Wars entrerà presto in lavorazione per poi uscire sulla piattaforma Disney+. La Disney ha iniziato ad azionare la macchina che porterà alla realizzazione del progetto, affidandone lo sviluppo a Leslye Headland (Russian Doll). Headland scriverà la sceneggiatura e sarà lo showrunner della serie.



Al momento dettagli sulla trama non sono stati rivelati. Le prime informazioni raccontano che al centro di tutto ci sarà una figura femminile. La nuova serie tv fa parte di un progetto ampio che abbraccia anche l'altra serie The Mandalorian.



Leslye Headland ha diretto quattro episodi della serie Russian Doll, creata da lei stessa e da Natasha Lyonne ed Amy Poehler.