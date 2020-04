Mission: Impossible: modificate le date di uscita del settimo e dell'ottavo capitolo

News





24/04/2020 |

Recentemente vi abbiamo raccontato di come le riprese previste in Italia di Mission: Impossible 7 siano state rinviate a causa dell'emergenza Covid-19. E mentre la crew è in attesa di capire quando si potrà ripartire, la Paramount Pictures ha deciso di spostare la data di uscita del film. Ma non solo questa è la novità, per quanto riguarda il franchise, proposta dallo studio che ha spostato, come conseguenza, anche la data di arrivo nelle sale dell'ottavo film.

Il settimo episodio non uscirà più a luglio 2021 ma a novembre dello stesso anno mentre l'ottavo uscirà a novembre 2022 e non durante il periodo estivo. Modifiche lievi che comunque dovrebbero permettere al regista Christopher McQuarrie di completare al meglio il suo lavoro.

Ricordiamo che in questi ultimi due film tornerà come protagonista ancora una volta Tom Cruise.