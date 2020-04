Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Claudio Risi

News





26/04/2020 |

Il cinema italiano piange la scomparsa di Claudio Risi, figlio di Dino Risi e fratello di Marco Risi. Il regista è morto a Roma all'età di 71 anni. Appartenente ad una famiglia immersa completamente nel settore cinematografico, Claudio Risi ha iniziato a lavorare come aiuto regista accanto a Monicelli, Di Palma e accanto al padre. Con Dino Risi lavorò in diverse pellicole, una delle quali fu Profumo di Donna.



Da regista ha realizzato quattro film: dalla prima, Windsurf - Il vento nelle mani, passando per Pugni di rabbia e Matrimonio alle Bahamas, fino ad arrivare a Matrimonio a Parigi.



Claudio Risi ha lavorato anche per la tv, realizzando alcune serie quali Yesterday - vacanze al mare, S.P.Q.R. ma soprattutto I ragazzi della 3 C.