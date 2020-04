Bad Boys for Life: il finale alternativo della scena Terrace Showdown

News





26/04/2020 |

La Sony Pictures ha rilasciato una clip in lingua originale contenente il finale alternativo della scena Terrace Showdown di Bad Boys for Life. La pellicola segna il ritorno sulle scene del duo Will Smith-Martin Lawrence, gli attori che hanno interpretato nelle prime due pellicole gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett. Il sequel, già disponibile in Digital, è arrivato anche in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD lo scorso 21 aprile.



In Bad Boys For Life recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.



La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La sceneggiatura di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, è stata scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner. I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.