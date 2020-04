Dont Worry Darling: Shia LaBeouf, Florence Pugh e Chris Pine reciteranno nel film

News





26/04/2020 |

Shia LaBeouf, Florence Pugh e Chris Pine sono entrati a far parte del cast di Don’t Worry Darling, pellicola che sarà diretta da Olivia Wilde. Per il suo secondo film la regista, che ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2019 con La Rivincita delle Sfigate, ha scelto il genere thriller. La trama non è stata rilasciata ma le prime informazioni ci raccontano che il tutto sarà ambientato negli anni cinquanta in una comunità residente nel deserto della California.



Shane e Carey Van Dyke hanno scritto la prima bozza della sceneggiatura, passata ora tra le mani di Katie Silberman Booksmart che si sta occupando della riscrittura.

Olivia Wilde e Katie Silberman saranno i produttori con Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo Entertainment.

Non sono stati annunciati i ruoli degli attori.