Il Signore delle Mosche: ecco chi scriverà la sceneggiatura del film di Luca Guadagnino

26/04/2020 |

Iniziano ad arrivare novità riguardanti Il Signore delle Mosche, progetto cinematografico affidato a Luca Guadagnino. La pellicola che sarà diretta dal regista italiano avrà una sceneggiatura scritta da Patrick Ness. Allo scrittore, dunque, il compito di adattare il famoso romanzo di William Golding. Già in passato il libro è stato trasformato in un film. Nel 1963 arrivò al cinema la prima versione firmata da Peter Brook mentre nel 1990 fu Harry Hook a realizzarlo.



Luca Guadagnino, Marco Morabito, la Known Universe di Lindsey Beer, Geneva Robertson-Dworet e Nicole Perlman si occuperanno della produzione.



Ness ha scritto la sceneggiatura di Sette minuti dopo la mezzanotte e di Chaos Walking.



Sinossi del romanzo:

Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una terribile tribù di selvaggi sanguinari dai macabri riti.