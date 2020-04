Disney+ e Star Wars: sulla piattaforma arriverà la saga degli Skywalker!

News





27/04/2020 |

In occasione dello Star Wars Day preparatevi perché Disney+ ha deciso di fare un grande regalo a tutto il suo pubblico amante della saga nata dalle sapienti mani di George Lucas. Per festeggiare l'evento, infatti, saranno disponibili sulla piattaforma streaming, a partire dal 4 maggio, tutti i 9 film compreso Star Wars: L'ascesa di Skywalker che arriverà dunque con due mesi di anticipo rispetto al previsto.



La Disney permetterà dunque di rivivere con tutti i film l'intera storia di questo franchise considerato una delle pietre miliari del cinema.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato diretto da J.J. Abrams da una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Chris Terrio. Il film, che ha debuttato lo scorso dicembre in Italia, ha un cast che comprende Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o e Keri Russell.



Qui sotto trovate il trailer dell'evento!