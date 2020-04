La Sfida delle Mogli: in rete la clip La scelta dell'attività

News





27/04/2020 |

Tramite la Eagle Pictures ecco a voi una nuova scena di La Sfida delle Mogli, la commedia del regista Peter Cattaneo uscita in Vod lo scorso 25 aprile. Protagonista della pellicola, tratta da una storia vera, è Kristin Scott Thomas, inserita in un cast che comprende anche Sharon Horgan, Jason Flemyng, Emma Lowndes e Greg Wise.



La sceneggiatura è stata scritta da Rosanne Flynn e Rachel Tunnard.



Il film è disponibile sulle seguenti piattaforme: Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Huawei video, Rakuten Tv e Infinity sono le piattaforme che ospiteranno il film.



Sinossi di La Sfida delle Mogli:

La vita per la moglie di un militare al fronte può essere molto difficile, ma non per Kate (Kristin Scott Thomas), che affronta lo stress e la monotonia della sua condizione con grazia e perseveranza. Kate infatti trova la sua libertà espressiva nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo di mogli nella sua stessa condizione a formare un coro: il Military Wives Choir che avrà un grande e inaspettato successo.