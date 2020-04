Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): dal 21 maggio in Digital

News





27/04/2020 |

Con un nuovo trailer italiano la Warner Bros. Pictures ha annunciato che a partire dal 21 maggio Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà in formato Digital.



Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) vede Margot Robbie tornare ad interpretare Harley Quinn, il personaggio visto in Suicide Squad.

Nella pellicola recitano anche Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Rosie Perez in quelli di Renee Montoya, Chris Messina è Victor Zsasz ed Ewan McGregor nei panni di Roman Sionis. Inoltre farà il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.



Birds of Prey è diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson. Produttori del cinecomic sono la Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer e Hans Ritter.



Sinossi di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn):

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell'uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.