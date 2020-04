Ryan Reynolds sarà il protagonista del nuovo film di Shawn Levy

News





27/04/2020 |

Ryan Reynolds è entrato a far parte del cast della nuova pellicola di Shawn Levy. L'attore sarà il protagonista di questo film della Skydance Productions che avrà come tema principale i viaggi nel tempo. Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell'autunno.



La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotta da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger saranno i produttori con Reynolds e Levy.



Reynolds interpreterà i panni di un uomo che dovrà viaggiare indietro nel tempo con l'obiettivo di cercare aiuto nel se stesso 13enne. I due incontreranno così anche il loro defunto padre. Altri dettagli sulla trama del film, la cui sceneggiatura sarà scritta da Jonathan Tropper, non sono stati rilasciati.



Reynolds ha recitato recentemente in The Hitman's Wife's Bodyguard e Free Guy - Eroe per gioco, pellicola quest'ultima diretta proprio da Shawn Levy.