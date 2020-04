Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la Marvel annuncia una nuova data d'uscita

News





27/04/2020 |

Arrivano novità importanti circa l'uscita nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo del franchise. A causa della pandemia causata dal Coronavirus, infatti, la pellicola non uscirà più il 5 novembre del 2021 ma il 25 marzo 2022. Il film sarà diretto da Sam Raimi, tornato dunque dietro la macchina da presa per un cinecomic dopo aver diretto la trilogia dell'Uomo Ragno.



Protagonista della pellicola sarà ancora una volta Benedict Cumberbatch pronto ad indossare nuovamente i panni di Stephen Strange. Con lui ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Le riprese avranno luogo in Norvegia e a Londra anche se la data del primo ciak non è stata ancora rivelata.



Il primo Doctor Strange ha incassato nelle sale di tutto il mondo 677 milioni di dollari.