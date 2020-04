Warhunt: terminate le riprese del film con Mickey Rourke

News





28/04/2020 |

Mentre tutto il mondo cinematografico si è fermato a causa dell'emergenza Covid-19, c'è una pellicola che invece ha continuato a tenere acceso il suo motore con tanto di riprese completate. Stiamo parlando di Warhunt, fantasy horror movie, con protagonista Mickey Rourke.



La crew che sta lavorando al progetto, infatti, è stata autorizzata dal governo della Lettonia (le riprese sono state effettuate a Riga, la Capitale del Paese) ed ha dunque proseguito il proprio lavoro rispettando le linee guida del governo: l'utilizzo di mascherine e guanti, la misurazione della temperatura due volte al giorno, distanziamento sociale e la necessità di disinfettare tutte le apparecchiature.



Mauro Borrelli, che nel 2017 ha diretto The Recall, è il regista di questo film ed ha curato la sceneggiatura con Reggie Keyohara III. La trama racconta la storia di una scuola d'élite di soldati americani in missione segreta.



Uno dei produttori del film, Yu-Fai Suen, ha raccontato il lavoro svolto in queste settimane: "Abbiamo dovuto rimettere mano a tutto il programma mentre il Paese stava chiudendo i confini. Per fortuna Rourke ha accettato di volare prima del blocco voli, ma abbiamo dovuto comunque riorganizzare tutti i suoi giorni di riprese. Sono state necessarie procedure addizionali sul set ma velocemente è diventata la norma e tutti ci si sono adeguati. Per il trucco, ogni attore aveva poi un kit a lui dedicato in modo che i truccatori usassero sempre le stesse cose sullo stesso attore. Naturalmente tutti i truccatori portavano delle mascherine mentre lavoravano".