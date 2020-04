La colonna sonora del nuovo film di Dario Argento sarà dei Daft Punk

News





28/04/2020 |

Mentre il mondo del cinema attende di vedere Occhiali Neri, nuovo film di Dario Argento, è stata rivelata una novità riguardante l'opera. La sua colonna sonora, infatti, sarà firmata dai Daft Punk. L'annuncio è stato fatto proprio da Dario Argento in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema. da amici francesi hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato: “Vogliamo lavorare con te”. Ci sentiamo spessissimo, “tra poco ti inviamo i primi brani”, sono entusiasti. Verranno a Roma appena possono".



Con Occhiali Neri, Argento torna a raccontare una storia dal genere giallo: "Sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo. È l’avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese - ha proseguito raccontato al quotidiano -. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre. Con il direttore della fotografia Luciano Tovoli passiamo pomeriggi a discutere su colori e atmosfere".



Dario Argento, che lavorerà con la figlia Asia, protagonista del film, torna dunque dietro la macchina da presa otto anni dopo Dracula 3D.