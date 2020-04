The Ice Beneath Her: Daisy Ridley in trattative per recitare nel film

News





28/04/2020 |

Daisy Ridley, star all'interno dei nuovi episodi di Guerre Stellari, è entrata in trattative per recitare all'interno di The Ice Beneath Her, crime-thriller che entrerà in lavorazione non appena terminerà l'emergenza sanitaria in corso.



La produzione ha anche annunciato i nomi di chi si occuperà della regia. Si tratta del duo composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, recentemente annunciati anche per dirigere il nuovo capitolo di Scream.



La trama racconta di un detective e di uno psicologo che lavoreranno insieme per risolvere il misterioso caso di una giovane donna, trovata decapitata nella casa di un importante uomo d'affari.



La Ridley, che ha recitato lo scorso anno in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha lavorato recentemente in Chaos Walking.