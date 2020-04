Now You See Me: presto in lavorazione il terzo film

News





29/04/2020 |

A quattro anni di distanza da Now You See Me 2 la Lionsgate ha annunciato che presto entrerà in lavorazione il terzo film del franchise. Il progetto sta muovendo i primi passi con Eric Warren Singer, sceneggiatore di American Hustle, che si occuperà di scrivere la storia.



Il capitolo numero tre spera di replicare il successo ottenuto al botteghino dei primi due film che hanno incassato rispettivamente 351 e 334 milioni di dollari. Il cast dei capitoli in questione vedeva al suo interno, tra gli altri, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman mentre non è stato specificato chi reciterà nel nuovo episodio. Dunque non è chiaro se uno di questi attori tornerà per proseguire la sua storia nella trilogia.



Jonathan Bayme, con la sua compagnia Theory 11, farà da consulente al regista mentre Bobby Cohen ed Alex Kurtzman della Secret Hideout saranno i produttori. Meredith Wieck ed Aaron Edmonds supervisioneranno il progetto per la Lionsgate.