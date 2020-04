Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Irrfan Khan

News





29/04/2020 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Irrfan Khan, attore deceduto all'età di 53 anni. Khan, malato da tempo a causa di un tumore neuroendocrino, diagnosticato nel 2018, era stato ricoverato lo scorso martedì all'interno dell'ospedale Kokilaben di Mumbai per un'infezione del colon.



Attore rappresentativo di Bollywood, Khan ha recitato anche in alcune pellicole di successo internazionali. Nel 2012 la star ha avuto una parte in Vita di Pi, film di Ang Lee, mentre nel 2016 ha lavorato in Inferno, terzo capitolo della saga realizzata dal regista Ron Howard e basata sui romanzi di Dan Brown. L'attore, inoltre, ha avuto un ruolo anche in Jurassic World di Colin Trevorrow, il primo film della nuova trilogia. Sempre lontano dalla sua India ha avuto modo di recitare anche in The Millionaire di Danny Boyle e nel cinecomic The Amazing Spider-Man dove interpretò il Dr. Ratha.



Per quanto riguarda il suo lavoro nel cinema indiano, ricordiamo alcune interpretazioni in pellicole di successo quali Maqbool e Haasil.