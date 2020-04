Dual: Karen Gillan, Aaron Paul e Jesse Eisenberg reciteranno nello sci-fi movie

News





29/04/2020 |

Inizia a prendere corpo il cast di Dual, thriller sci-fi che vedrà recitare al suo interno Karen Gillan, Aaron Paul e Jesse Eisenberg. Tre pezzi da novanta dunque per la pellicola di Riley Stearns la cui produzione partirà la prossima estate (non è stata specificata la data di inizio riprese, considerando l'emergenza sanitaria in atto).



Dual racconta la storia di una donna, malata terminale, che deciderà di autorizzare la procedura di clonazione del suo corpo. Il tutto sembra procedere per il meglio quando, grazie ad un vero e proprio miracolo, la donna guarirà completamente dal suo male ritrovandosi a dover convivere con il suo clone.



Stearns ha scritto anche la sceneggiatura.

All'interno del film reciteranno anche Beulah Koale e Martha Kelly.