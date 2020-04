Taika Waititi parla di Thor: Love and Thunder

News





29/04/2020 |

Tra le pellicola la cui produzione è stata fermata dall'emergenza Covid-19 spicca anche Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise Marvel dedicato al figlio di Odino. La regia della pellicola è affidata a Taika Waititi che, nel corso di un'intervista, ha fatto il punto della situazione sull'evoluzione del progetto: "Uno dei lati positivi di questa storia che stiamo vivendo è che abbiamo più tempo per scrivere la sceneggiatura di film come questi. Ad oggi stiamo ancora scrivendo lo script di Thor: Love and Thunder ed è una cosa buona, un buon modo per avere una sceneggiatura solida".



Waititi non ha però rivelato alcun dettaglio, lasciando un alone di mistero intorno alla storia che vedrà coinvolto l'eroe dal grande martello che sarà come sempre interpretato da Chris Hemsworth. Con Hemsworth troveremo nel cast anche Tessa Thompson e Natalie Portman.

Il film uscirà a febbraio 2022.