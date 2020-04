Wes Ball dirigerà The First Fifteen Lives of Harry August

News





30/04/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Wes Ball, il regista papà della saga Maze Runner. Ball dirigerà The First Fifteen Lives of Harry August, progetto cinematografico che sarà sviluppato dalla Amblin Partners di Steven Spielberg.



La storia racconta di un uomo che rinasce continuamente nella stessa vita ricordando tutte le sue passate esperienze e che cerca di sconfiggere, nel tentativo di salvare il mondo, un suo rivale dotato delle stesse capacità e disposto a tutto pur di ottenere dei poteri divini.



Il film sarà basato sul libro di Catherine Webb che ha vinto il John W. Campbell Memorial Award per il miglior romanzo fantascientifico. Melissa Iqbal ha scritto la sceneggiatura.



Pete Czernin e Graham Broadbent della Blueprint Pictures e Joe Hartwick Jr. della Oddball Entertainment saranno i produttori.