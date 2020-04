Tim Blake Nelson sarà il protagonista di Ghosts Of The Ozarks

News





30/04/2020 |

Tim Blake Nelson, star della serie tv Watchmen sviluppata da HBO, sarà il protagonista dell'indie movie Ghosts Of The Ozarks. L'attore interpreterà un giovane dottore che si recherà in una città remota dell'Altopiano dell'Ozarks dopo essere stato contattato da suo zio. Ambientato nel 1886, in un mondo post-bellico, il medico metterà in discussione i propri principi etici con lo scopo di mantenere uno stile di vita idealistico in questa città utopica. Altri dettagli riguardanti la trama non sono stati rilasciati.



Matt Glass e Jordan Wayne Long è il duo che si occuperà della regia, Long, Tara Perry e Sean Anthony Davis hanno scritto invece la sceneggiatura. HCT Media, Nelson, David Arquette e sua moglie Christina McLarty Arquette saranno i produttori.



Tim Blake Nelson ha recitato lo scorso anno anche in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen e Il Diritto di Opporsi.