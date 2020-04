Before the Play: Mark Romanek parla del prequel di Shining mai girato

News





30/04/2020 |

Con Doctor Sleep, pellicola tratta dal romanzo di Stephen King, gli amanti di Shining hanno potuto vedere da vicino l'evoluzione del personaggio di Danny Torrance, il figlio di Jack Torrance, oramai divenuto adulto. Ma in molti si sono chiesti nel corso degli anni, dall'uscita del romanzo Shining, cosa fosse successo nel famoso Overlook Hotel prima dell'arrivo, come custode, di Jack Torrance.



Il tutto è contenuto all'interno di Before The Play, sul prologo realizzato da Stephen King ma mai pubblicato insieme al romanzo. Il racconto, nel corso degli anni, ha anche rischiato di diventare un film, con Mark Romanek scelto per la regia.



Romanek, nel corso della conferenza stampa di prestazione della serie tv Amazon ales From the Loop, ha raccontato di quel progetto mai realizzato: "C'era questa idea, con il produttore Brad Fischer che ebbe l'idea di realizzarlo e con Stephen King che aveva dato l'ok. C'era anche una sceneggiatura e si partiva dalla costruzione dell'albergo su un cimitero indiano: in pratica una profanazione del terreno".



Romanek ha proseguito il discorso: "Il problema fu il budget, troppo costoso realizzare una pellicola simile e quindi il progetto morì".