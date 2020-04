Chad Stahelski parla del quarto film di John Wick

News





30/04/2020 |

Il franchise di John Wick presto si arricchirà di un nuovo capitolo. I tre episodi, infatti, hanno ottenuto un grande successo al botteghino, con la Liosngate che ha già messo in lavorazione la quarta opera della saga con protagonista Keanu Reeves. Ma se inizialmente il tutto era stato preparato per un'uscita prevista al 21 maggio 2021, la domanda, vista l'emergenza sanitaria, è: il film subirà rallentamenti? A dare una risposta ci ha pensato il regista Chad Stahelski.



Il timoniere dei tre capitoli, infatti, ha spiegato un po' la situazione: "Non so dire ad oggi la data di uscita della pellicola - ha raccontato a Collider -. Reeves era impegnato nelle riprese del nuovo Matrix, prima dello stop legato all'emergenza sanitaria, quindi dovrà prima terminare quel lavoro. Parliamo di roba grossa e sarà impegnato fino a fine anno. Sull'uscita di John Wick 4 ancora non sappiamo nulla".



L'universo di John Wick è in rapido sviluppo e da tempo si parla anche di realizzare uno spin-off, dal titolo Ballerina, tutto al femminile.