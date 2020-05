Reckoning: in rete il trailer ufficiale della serie Netflix

News





La Sony Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Reckoning, serie tv che andrà in onda su Netflix. La piattaforma rilascerà la serie a partire dal prossimo 1° maggio in alcuni Paesi come ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, Danimarca, Svezia e Israele. Il primo giugno, invece, la serie invaderà il centro-America e il Sudamerica. Non è stato specificato quando arriverà invece nel nostro Paese.



Aden Young e Sam Trammell sono i protagonisti, inseriti in un cast che comprende anche Paula Arundell, Sean Barker, Nic English, Sana'a Shaik, John Batchelor, Paul Gleeson e Jacqueline McKenzie.



Sotto la sinossi vi mostriamo il trailer!



Sinossi di Reckoning:

Scopri cosa succede quando uno spietato serial killer, ritenuto da tutti fuori dal giro, sembra essere tornato in azione. Due uomini, strettamente legati al caso, interpretati da Aden Young e Sam Trammell, si trovano su un percorso pericoloso che minaccia entrambe le loro famiglie.