Adam Driver reciterà in Yankee Comandante, pellicola di Jeff Nichols

02/05/2020

Adam Driver e Jeff Nichols lavoreranno ancora insieme a distanza di quattro anni da Midnight Special. E' stato infatti annunciato che l'attore reciterà come protagonista in Yankee Comandante, pellicola che sarà diretta proprio da Nichols. Parlare di date per quanto riguarda la produzione del film al momento è un azzardo, in riferimento all'emergenza Coronavirus, ma le prime indiscrezioni riportano che sarà il 2021 l'anno in cui inizieranno le riprese.



Yankee Comandante è basato sull'articolo di David Grann apparso sul New Yorker e racconta la storia di due uomini destinati a raggiungere il rango di comandante durante la rivoluzione cubana: Che Guevara e William Alexander Morgan, quest'ultimo proveniente dall'Ohio.



Driver ha recentemente interpretato Kylo Ren in alcuni degli ultimi episodi della saga di Star Wars mentre Nichols, dopo Midnight Special - Fuga nella Notte, ha diretto Loving - L'amore deve nascere libero.