I fratelli Russo realizzeranno il remake live-action di Hercules

02/05/2020

La Disney ha deciso di mettere in cantiere un altro remake dei suoi classici del passato. Lo studio realizzerà infatti il remake live-action di Hercules, animation movie uscito nel 1997. Il progetto sta muovendo i primi passi con la Disney che ha affidato a Joe e Anthony Russo la produzione dello stesso. Il duo opererà attraverso la loro compagnia AGBO.



Ma le novità non finiscono qui perché è stato scelto anche lo sceneggiatore. La storia sarà scritta da Dave Callaham che in passato ha anche realizzato lo script de I Mercenari e che recentemente ha messo le mani alla sceneggiatura di Wonder Woman 1984.



Hercules è uscito nelle sale nel 1997 grazie alla regia di Ron Clements e John Musker. In tutto il mondo incassò 252 milioni di dollari.