The Nightingale: la Sony Pictures rimanda di un anno l'uscita del film

02/05/2020 |

Poche settimane fa vi avevamo annunciato che, a causa dell'emergenza Covid-19, la Sony Pictures aveva deciso di sospendere la produzione di The Nightingale, film con protagoniste Elle Fanning e Dakota Fanning. Il progetto ha dunque subìto dei rallentamenti con lo studio che ha fissato per dicembre 2021 l'arrivo nel film nelle sale, un anno dopo dunque la data di uscita decisa precedentemente (dicembre 2020).



Il film, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, sarà diretto da Melanie Laurent. The Nightingale è l'adattamento cinematografico del bestseller di Kristin Hannah e racconta di due sorelle che lottano per sopravvivere durante l'occupazione nazista in Francia.



Dana Stevens ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Elizabeth Cantillon.