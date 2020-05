D.N.A. (Decisamente Non Adatti): il nuovo trailer del film

News

04/05/2020 |

E' stato rilasciato lo scorso 30 aprile, dalla Vision Distribution e dalla Lucky Red, D.N.A. (Decisamente Non Adatti), la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Lillo & Greg. Il duo è anche protagonista del film assieme ad Anna Foglietta.

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è stata scritta da Edoardo Falcone.



Sky Primafila Premiere, Chili, TimVision, Rakuten TV, Google Play, Infinity e CG Digital saranno le piattaforme sulle quali sarà possibile vedere il film.



Grazie alla Lucky Red vi mostriamo il nuovo teaser trailer.



Sinossi:

D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite.