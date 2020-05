G.I. Joe: in lavorazione un nuovo film

News





04/05/2020 |

La Paramount Pictures e la Hasbro lavoreranno insieme per allargare ancora di più l'universo G.I. Joe. I due studi stanno infatti sviluppando un nuovo film del franchise e sono entrati in trattative con il team di sceneggiatori composto da Joe Shrapnel ed Anna Waterhouse.



Il nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, seguirà lo spin-off Snake Eyes: G.I. Joe Origins diretto da Robert Schwentke. Quest'ultimo film dovrebbe debuttare il prossimo 23 ottobre, data al momento confermata.



La produzione è affidata a Lorenzo di Bonaventura e alla Allspark Pictures appartenente alla Hasbro. Altri dettagli sul progetto non sono stati ancora comunicati.



L'universo cinematografico di G.I. Joe è al momento composto da G.I. Joe - La nascita dei Cobra, G.I. Joe - La Vendetta e dal già citato Snake Eyes: G.I. Joe Origins.