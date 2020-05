Spiral - L'eredità di Saw: il film arriverà a maggio 2021

News





04/05/2020 |

Con un comunicato ufficiale apparso sull'account del film, i produttori di Spiral - L'eredità di Saw hanno annunciato che il reboot cinematografico della saga di Saw - L'Enigmista uscirà nelle sale il prossimo anno, ovvero a maggio 2021. Le problematiche riscontrate in questo periodo di emergenza sanitaria, come già sappiamo hanno spinto diversi studi cinematogafici a rivedere i piani iniziale e anche la pellicola appartenente all'universo dell'Enigmista ha subito modifiche nella sua data di uscita.



Darren Lynn Bousman è il regista del film nato da un’idea di Chris Rock. Lo stesso Rock è anche uno dei protagonisti con Samuel L. Jackson, Max Minghella e Marisol Nichols.



Pete Goldfinger e Josh Stolberg sono gli sceneggiatori mentre Mark Burg e Oren Koules, il duo che ha creato la saga originale di Saw, sono i produttori.



Sinossi di Spiral - L'eredità di Saw:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.