Matilda: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue

News





04/05/2020 |

Da tempo circolano indiscrezioni circa un approdo nel cast di Matilda da parte di Ralph Fiennes. Ora abbiamo la certezza: l'attore interpreterà la signorina Trinciabue all'interno dell'adattamento cinematografico del romanzo di Roald Dahl in lavorazione grazie a Netflix e alla Working Title. Il film si baserà sul popolare musical che ha avuto grande successo a Londra e negli Stati Uniti.



Matthew Warchus, che ha diretto il musical in questione, si occuperà anche della regia della pellicola mentre a Dennis Kelly è stata affidata la sceneggiatura.



Fiennes, che dunque vestirà i panni del personaggio che a livello cinematografico venne interpretato da Pam Ferris nel film Matilda 6 Mitica di Danny DeVito, ha recentemente recitato in No Time to Die, il nuovo avvincente capitolo della saga di James Bond.