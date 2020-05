La Sony Pictures svilupperà un film basato sulla storia degli sceneggiatori di A Quiet Place

News





05/05/2020 |

La Sony Pictures ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico, un thriller sci-fi la cui storia nasce da un'idea originale di Scott Beck e Bryan Woods, gli sceneggiatori della pellicola di successo A Quiet Place - Un Posto Tranquillo e del suo sequel. Il duo si occuperà anche della regia e della produzione attraverso la loro Beck/Woods. Tra i produttori troviamo anche Sam Raimi e Zainab Azizi della Raimi Productions e Debbie Liebling.



La trama riguardante il progetto non è stata rivelata.



Scott Beck e Bryan Woods hanno diretto insieme il primo film nel 2006 quando portarono nelle sale The Bride Wore Blood. Nel 2015 hanno lavorato invece a Nightlight mentre lo scorso anno hanno diretto Hunt.