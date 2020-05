Tyler Rake: Joe Russo scriverà la storia del sequel

News





05/05/2020 |

Il grande successo ottenuto da Tyler Rake sulla piattaforma Netflix, ha spinto la produzione a mettere in cantiere subito il suo sequel. E se squadra che vince non si cambia ecco che lo sceneggiatore Joe Russo è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura anche di questo secondo capitolo. Il nuovo episodio dovrebbe rivedere Sam Hargrave dietro la macchina da presa ma soprattutto Chris Hemsworth nella parte del protagonista.



Nel primo film hanno recitato anche David Harbour e Jay Ali.



Tyler Rake ha debuttato lo scorso 24 aprile su Netflix, diventando il film più visto in assoluto in questi giorni sulla piattaforma.



Sinossi di Tyler Rake:

La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.