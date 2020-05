Star Wars: Taika Waititi scriverà e dirigerà un nuovo film della saga

News





05/05/2020 |

Siete pronti a vivere un'altra fantastica esperienza cinematografica all'interno dell'universo di Guerre Stellari? La Disney ha confermato infatti la partenza di un nuovo progetto cinematografico che sarà affidato a Taika Waititi. Il regista non si occuperà solo di dirigere il film ma anche di scrivere la sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns.



Per Waititi si tratta di un ritorno all'interno della saga, visto che ha messo le mani sulla stagione finale della serie tv Disney The Mandalorian.



La Disney ha annunciato che rilascerà il film nelle sale cinematografiche anche se non è chiaro uscirà e quando inizierà la produzione.



Taika Waititi, che ha ottenuto nel 2019 un grande successo con JoJo Rabbit, sta completando il suo Thor: Love and Thunder, quarto film della saga del figlio di Odino griffata Marvel.