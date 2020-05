Brothers: Josh Brolin e Peter Dinklage saranno i protagonisti del film

News





05/05/2020 |

Josh Brolin e Peter Dinklage lavoreranno insieme all'interno di una pellicola dal titolo Brothers. Il nome del film apre da solo le porte ad alcune interpretazioni, visto che i due attori vestiranno i panni di due fratelli, per una commedia che è stata già accostata al film I Gemelli, diretto da Ivan Reitman nel 1988 e con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito.



Della trama non si ancora nulla ma è stato specificato che Brothers sarà scritto e diretto da Macon Blair. Brolin e Dinklage, tramite la Brolin Productions e la Estuary Films Company, si occuperanno della produzione.



Brolin ha recentemente vestito i panni di Thanos negli ultimi capitoli del franchise Avengers mentre Dinklage, star della serie di successo Il Trono di Spade, ha recitato lo scorso anno in Between Two Ferns: Il film.