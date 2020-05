Demolition Man: Sylvester Stallone annuncia il sequel

News





05/05/2020 |

Era il 1993 quando il regista italiano Marco Brambilla diresse un action sci-fi movie dal titolo Demolition Man. La pellicola vedeva protagonisti Sylvester Stallone e Wesley Snipes nei panni il primo di un poliziotto di Los Angeles ed il secondo di un feroce criminale, che, dopo essere stati ibernati per più di vent'anni, si ritroveranno uno contro l'altro nel futuro, nella Los Angeles del 2032 completamente trasformata.



E nel corso di una diretta Instagram con i suoi fan, Stallone ha annunciato che presto entrerà in lavorazione il secondo capitolo del film! Il sequel sarà firmato sempre dalla Warner Bros. Pictures ma la star non ha voluto rilasciare altri dettagli in merito, quindi non è stato specificato il nome del regista e non sappiamo quale sarà il ruolo di Stallone.



Nella pellicola originale recitò anche Sandra Bullock.