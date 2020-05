Louis Leterrier in trattative per dirigere Bright 2

News





06/05/2020 |

Da tempo si parla della possibilità di vedere presto sul Netflix il secondo capitolo di Bright, l'action-crime tutto fantasy con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton. I tempi si sono un po' allungati a causa dell'emergenza Covid-19 ma ora è notizia che lo studio abbia individuato il nome del regista. Stiamo parlando di Louis Leterrier che recentemente ha diretto alcuni episodi della serie tv Dark Crystal: La Resistenza. Se le trattative dovessero andare a buon fine Leterrier prenderà il posto di David Ayer che ha diretto la pellicola originale.



Netflix dovrebbe iniziare le riprese una volta terminata l'emergenza sanitaria. David Ayer e Evan Spiliotopoulos hanno scritto la prima sceneggiatura, rivisitata da T.S. Nowlin.



Eric Newman e Bryan Unkeless saranno i produttori.



Bright è ambientato in un presente completamente diverso rispetto a quello in cui viviamo noi. Nel mondo presentato dal film, umani, fate, orchi ed elfi condividono lo stesso modo di vivere e al suo interno troviamo due poliziotti, un umano (Smith) e un orco (Edgerton), che dovranno fare squadra nel tentativo di difendere una giovane elfa e la sua bacchetta magica.



In Italia Bright è uscito lo scorso 22 Dicembre.